‘Het is niet alsof Mesut Özil pas twintig jaar is, hij is bijna 29 jaar’

Mesut Özil heeft onlangs uitgehaald naar oud-spelers van Arsenal die stellen dat de middenvelder niet genoeg inzet toont. De Duitser hoopte daarmee dat de kritiek aan zijn adres minder zou worden, maar ook vanuit zijn thuisland krijgt Özil de wind van voren. Stefan Effenberg vindt dat de spelmaker van the Gunners meer moet brengen.

"Ik heb veel wedstrijden gezien waarbij ik dacht: 'Hij moet meer doen.' Ik herinner me die wedstrijden tegen Bayern München in de Champions League (voorjaar 2017, tweemaal 5-1 verlies voor Arsenal, red.). Hij stelde veel mensen teleur, onder wie Joachim Löw (bondscoach Duitsland, red.)", zo stelt de oud-middenvelder van onder meer Bayern München in zijn column voor T-Online.

"Steven Gerrard zei onlangs dat Özil zijn team vaak laat stikken en een last kan zijn bij uitwedstrijden. Je kan niet zeggen dat Gerrard het verkeerd heeft gezien. Özil moet dat zich ook realiseren. Het is niet alsof hij pas 20 jaar is, hij is bijna 29 jaar. Je wacht eigenlijk al jaren op verbeteringen bij hem, maar dat is niet gebeurd", besluit de 38-voudig international van Duitsland.