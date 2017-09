‘Hij is nu al speciaal, maar hij wordt op een dag de beste van de wereld’

Manchester United kent een goede seizoenstart met negen punten uit drie competitiewedstrijden. Een van de uitblinkers bij de Engelse grootmacht is Marcus Rashford, die afgelopen maandag ook belangrijk was bij het nationale team van Engeland tegen Slowakije met een goal en een assist: 2-1. Phil Jones ziet in zijn teamgenoot een toekomstig wereldster.

"Hij is een geweldige vent, zowel binnen als buiten het veld. Hij is een speciaal talent", zegt de verdediger via de officiële kanalen van the Red Devils. "Hij is nu al speciaal, maar hij wordt op een dag de beste van de wereld, hij is zó goed. Hij is snel, scherp, technisch begaafd, tweebenig en een nachtmerrie voor verdedigers. Dat heb je dit seizoen al kunnen zien, hij bezorgt verdedigers echt nachtmerries."

"We zijn blij dat we hem hebben", vervolgt Jones over de jonge aanvaller. "Als verdediger wil je tegen de beste spitsen ter wereld spelen. Je wilt jezelf testen en bewijzen aan anderen dat je goed genoeg bent. Om tegen zulke spelers te mogen voetballen iedere dag maakt je een betere speler. Ik kan me zo beter instellen op hoe ik aanvallers van andere ploegen moet aanpakken."