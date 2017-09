Klopp erkent: ‘Er zijn zal flink wat tijd overheen gaan voordat hij terug is’

Jürgen Klopp houdt voorlopig geen rekening met Nathaniel Clyne. De rechtervleugelverdediger van Liverpool kampt met een aanhoudende rugblessure en de Duitse manager zegt dat de international van Engeland wellicht tot januari 2018 aan de kant staat. Clyne, die sinds juli geen speelminuten meer heeft gemaakt, is door Klopp ook niet opgenomen in de Champions League-selectie.

"Nathaniel is flink bezig met zijn revalidatieproces en we houden zijn progressie goed in de gaten, maar de realiteit is dat er flink wat tijd overheen zal gaan voordat hij terug is en weer in de selectie kan worden opgenomen", vertelt Klopp via de officiële kanalen van the Reds. "Het is mij verteld dat het langer gaat duren dan slechts een paar weken, dus we zullen het in de loop der tijd steeds blijven beoordelen."

"Het is zo goed als zeker dat hij niet fit is voor het merendeel van de wedstrijden in de groepsfase van de Champions League. Als we geluk hebben, kan hij volgend jaar alsnog worden toegevoegd aan de Europese selectie. Wat wél positief is, is dat Joe Gomez en Trent Alexander-Arnold zijn opgestaan en hun kans hebben gepakt", besluit Klopp.