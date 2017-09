De Jong: ‘Voor mij is het balen dat hij er nu staat, ik ga weer hard knokken’

Zowel Luuk de Jong als Jürgen Locadia zag deze zomer een transfer naar het buitenland afketsen. Voor De Jong was Girondins Bordeaux lange tijd de belangrijkste gegadigde, terwijl Locadia kon vertrekken naar een Premier League-club. Beide spitsen staan echter nog steeds onder contract bij PSV en voor De Jong is dit extra pijnlijk, aangezien hij onder Phillip Cocu tweede keus is geworden.

"Nu staat Jürgen in de spits. Concurrentie is altijd goed bij een topclub", realiseert De Jong zich voor de camera van FOX Sports. Naast het feit dat de twaalfvoudig Oranje-international het momenteel moet doen met een plekje op de bank, is De Jong ook geen aanvoerder meer van de Eindhovenaren. Toch verzekert De Jong dat hij niet kampt met motivatieproblemen.

"Voor mij is het balen dat Jürgen er nu staat, maar hij heeft er zeker hard voor gewerkt en heeft veel laten zien de afgelopen jaren. Ik ga weer hard knokken om die plek terug te veroveren. Wie weet wat de toekomst brengt", besluit De Jong. Locadia weet dat hij de geboden kans van Cocu met beide handen moet aangrijpen: "Ik heb geen privilege van de trainer. Ik moet het elke week laten zien."