‘Mbappé de slechtste deal deze zomer, Liverpool deed de beste aankoop’

De transfer van Kylian Mbappé van AS Monaco naar Paris Saint-Germain is de slechtste deal van de afgelopen transferwindow, claimt CIES Football Observatory. Het bedrijf, dat al jarenlang de marktwaarde van spelers onder de loep neemt, stelt dat Europese clubs gemiddeld dertig procent meer hebben betaald dan de eigenlijke waarde van de speler. Liverpool krijgt de beste deal toegeschreven door Mohamed Salah voor een relatief lage prijs weg te plukken bij AS Roma.

De CIES Football Observatory heeft alle deals van de afgelopen transferwindow bestudeert middels een speciale algoritme die 'op wetenschappelijke wijze de transferwaarden inschat'. Mbappé wordt dit seizoen door PSG eerst gehuurd, waarna de Franse topclub verplicht is tot koop van 180 miljoen euro. Het onderzoek claimt echter dat PSG 87,4 miljoen euro teveel heeft betaald voor de Frans international, aangezien hij naar schatting 'slechts' 92,6 miljoen euro waard is.

Liverpool daarentegen heeft de beste koop gedaan, door 50 miljoen euro op tafel neer te leggen voor Salah, terwijl de Egyptenaar 69,4 miljoen euro waard is. Manchester City en Barcelona zijn de clubs die afgelopen zomer het slechtst zaken hebben gedaan. Zo wordt de waarde van Ousmane Dembélé geschat op 95,8 miljoen euro en niet op 147 miljoen euro en is Benjamin Mendy, die voor 57,5 miljoen euro AS Monaco verliet voor the Citizens, slechts 28,5 miljoen waard.