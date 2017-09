Buffon looft Real Madrid-collega: ‘Geen reden voor een andere keeper’

Gianluigi Buffon vindt Keylor Navas een uitstekende doelman. De 39-jarige sluitpost van Juventus weet dat zijn vakgenoot bij Real Madrid vaak onder vuur ligt, waarbij er tevens de geruchten de ronde doen dat de Koninklijke op zoek is naar een verbetering tussen de palen, zoals David de Gea van Manchester United of Gianluigi Donnarumma van AC Milan. Buffon heeft echter vertrouwen in de Costa Ricaan.

Op de vraag van een verslaggever van Marca of de Spaanse grootmacht een nieuwe keeper moet halen, zoals bijvoorbeeld David de Gea of landgenoot Donnarumma, antwoordt Buffon gedecideerd: "Het heeft Real Madrid de afgelopen tien jaar aan niets ontbroken, aangezien zij de beste voetballers hebben gehaald", zegt de 170-voudig international van Italië.

"Keylor Navas is een geweldige doelman, ook al beweren sommigen het tegendeel", vervolgt Buffon. "Ze hebben twee keer de Champions League gewonnen met hem en hij is vaak belangrijk geweest om die prijs uiteindelijk te kunnen winnen. Ik vind niet dat er een reden is voor een andere keeper, aangezien de resultaten aantonen dat ze alles winnen met hem op doel."