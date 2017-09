Bosvelt taxeert Feyenoord-tegenstander: ‘Het is nu wat killer en zakelijker’

Feyenoord treft in de groepsfase van de Champions League Napoli, Shakhtar Donetsk en Manchester City. Paul Bosvelt heeft met laatstgenoemde club een speciale band, aangezien de oud-middenvelder heeft gespeeld voor the Citizens. De voormalig Feyenoorder kijkt uit naar de confrontatie tussen zijn oude werkgevers.

De Engelse grootmacht is 13 september de eerste opponent voor Feyenoord in het miljardenbal. Bosvelt weet dat er nu een heel andere club staat dan toen hij tussen 2003 en 2005 in zestig wedstrijden voor de club acteerde. "Het is nu wat killer en zakelijker, een tegenpool van de vereniging zoals die destijds werd gerund", zo laat Bosvelt weten in de VARA gids.

Bosvelt ziet dat gevoel echter niet terug bij de fans van City. "Ik ben de laatste jaren een paar keer terug geweest. Altijd word ik verrast door het feit dat zo veel mensen me nog kennen. Het respect van de supporters is altijd gebleven. Maar elke keer als ik er ben, merk ik ook dat het niet meer de club is waarvoor ik gespeeld heb", besluit de oud-middenvelder.