NAC-aanwinst vestigt hoopt op Drogba: ‘Lang gekoesterde wens’

NAC Breda is ervan overtuigd dat het met Thomas Enevoldsen een versterking in huis heeft gehaald. De Deense aanvaller, die transfervrij was na zijn vertrek bij Aalborg BK, hoopt in Nederland op een succesvol avontuur, maar droomt alweer hardop over de volgende bestemming: voetballen in de Verenigde Staten.

"Daar ben ik deze zomer lang mee bezig geweest, want Amerika is iets waar ik mijn hele carrière al over nadenk. Dat land trekt mij enorm", zo laat de ex-aanvaller van onder meer FC Groningen weten aan BN/De Stem. Zijn zaakwaarnemer let goed op of er een optie vrijkomt in de VS: aanbiedingen uit minder interessante competities sloeg Enevoldsen de voorbije maanden naar eigen zeggen daarom af.

"Ik heb veel in Amerika gereisd en ben er vaak geweest, omdat familie van mij in Arizona woont", stelt de dertigjarige Enevoldsen, die voor een jaar heeft getekend bij de Eredivisionist, met de optie voor nog een seizoen. "De dichtstbijzijnde club is in Phoenix, dat uitkomt op het tweede niveau. Didier Drogba is de technisch directeur. Hopelijk is hij op een dag geïnteresseerd in mij. Dan kan ik een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan."