Van Persie baalt van berichtgeving: ‘Herstel duurt drie weken’

Robin van Persie weerspreekt het verhaal dat de Oranje-international enkele maanden niet kan voetballen. Verschillende media, inclusief het clubkanaal van Fenerbahçe, meldden dat de aanvaller, nadat hij in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk geblesseerd raakte aan zijn knie, dit jaar niet meer in actie kon komen voor Oranje of de Turkse club, maar dit is onzin, aldus Van Persie in een statement via Twitter.

Zijn club heeft dinsdag bevestigd dat de spits zijn voorste kruisbanden gedeeltelijk heeft ingescheurd en hij zou naar verwachting enkele maanden nodig moeten hebben om volledig te herstellen. De club liet niet weten of Van Persie geopereerd moest worden. Door zijn blessure zou hij hoe dan ook de beslissende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden missen, maar Van Persie spreekt het verhaal tegen.

"Ik wil graag een korte statement maken met de intentie om nieuws omtrent mijn persoon te rectificeren", aldus Van Persie via Twitter. "Ik baal ervan dat er statements over mijn blessure zijn gemaakt zonder mijn toestemming en goedkeuring. Op dit moment heb ik een lichte knieblessure met een gemiddelde revalidatietijd van drie weken."

"Deze conclusie is gemaakt door verschillende kniespecialisten met hoog aanzien, een conclusie gebaseerd op scans, enkele testen en het feit dat ik verder kon spelen tijdens de wedstrijd vlak nadat ik de blessure opliep", vervolgt de topscorer van het Nederlands elftal aller tijden zijn verhaal over de kwetsuur. "Ik kijk ernaar uit om snel weer op het trainingsveld te verschijnen."