Clubloze manager aast op positie De Boer

(The Times)

De technische leiding Chelsea heeft manager Antonio Conte buiten de gesprekken met Ross Barkley gehouden. Ze achtten dit beter nadat Alex Oxlade-Chamberlain the Blues vanwege de manager afwees. (The Times)

Naby Keïta maakt mogelijk toch al dit seizoen de overstap naar Liverpool. RB Leipzig overweegt om de middenvelder in januari al te laten vertrekken. (Daily Star)