Hazard prijst ‘Master’ bij Chelsea: ‘Hij begrijpt het spelletje heel goed’

Eden Hazard heeft het naar zijn zin bij Chelsea. De Belgische middenvelder annex aanvaller is vorig seizoen kampioen geworden met the Blues en verwacht dat de club ook dit jaar gaat meedoen om de landstitel. Hazard verwacht dat Álvaro Morata het goed gaat doen op Stamford Bridge en deelt tevens complimenten uit aan zijn teamgenoot Cesc Fàbregas.

Hazard, die dit seizoen nog niet in actie kwam namens de Londenaren vanwege een enkelblessure, prijst de Spanjaard. "Cesc is een baas. Ik noem hem ook wel 'The Master', omdat hij doet wat hij wil", zegt Hazard in gesprek met Marca. "Hij kan de bal simpel achter de defensie gooien en kan ook belangrijke doelpunten maken. Hij begrijpt het spelletje heel goed."

De 78-voudig international van België kijkt ernaar uit om samen te werken met de 24-jarige Morata, die deze zomer overkwam van Real Madrid. "Hij is nog jong, maar heeft al veel prijzen gewonnen met Juventus en Real, dus heeft ook al veel ervaring. We hebben zo'n soort speler nodig, eentje die veel kan scoren, en Álvaro kan dat. We zijn blij met hem, hij praat veel, zelfs al in het Engels", aldus Hazard.