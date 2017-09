‘Het is de slechtste transfer die ik ooit heb gezien, als ik dat mag zeggen’

Nemanja Matic liet Chelsea deze zomer achter zich om een dienstverband aan te gaan bij Manchester United. The Blues hebben 45 miljoen euro ontvangen met de transfer, maar Ray Wilkins begrijpt niet waarom de club van manager Antonio Conte de Servische middenvelder heeft verkocht, zeker niet aan een directe concurrent voor de landstitel.

"Het is de slechtste transfer die ik ooit heb gezien, als ik dat mag zeggen", zegt de voormalig middenvelder van zowel Manchester United en Chelsea bij Sky Sports. "Ik kan me dat totaal niet voorstellen. Je hebt een vent die heel belangrijk was voor Chelsea samen met N'Golo Kanté op het middenveld, waarmee ze ook de titel hebben gewonnen. En opeens verkoop je hem aan een van de grootste rivalen die we hebben."

"Ik zeg we, omdat ik een supporter van Chelsea ben", vervolgt Wilkins, die ook meerdere keren als interim-coach en assistent-trainer werkzaam was op Stamford Bridge. "Ik spreek vanuit mijn hart als ik dit zeg. Hij was fantastisch in de korte tijd dat hij bij Chelsea was en nu laat hij Paul Pogba goed voetballen. Ik kan niets begrijpen van deze deal."