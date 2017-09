PSV liet Locadia niet gaan: ‘Natuurlijk is dat dan een lichte teleurstelling’

Jürgen Locadia bevond zich vorige week tussen dokters en medische apparatuur toen hij hoorde dat zijn transfer naar Engeland afketste. De aanvaller van PSV was op weg naar de Premier League en had de medische keuring al achter de rug, maar een overstap vond uiteindelijk geen doorgang, omdat de Eindhovenaren hem niet wilden laten gaan.

"Natuurlijk is dat dan even een lichte teleurstelling, maar kom op. Ik heb niks te klagen en speel al jaren voor een hele mooie club", realiseert Locadia zich in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Als zich na zo'n seizoen als het vorige al meerdere clubs voor me melden, zal dat in de toekomst wel weer een keer gebeuren. Nu wilden ze me uiteindelijk niet laten gaan."

Locadia werd in verband gebracht met Wolverhampton Wanderers, maar dat was niet de club waar de spits naartoe had kunnen gaan. Een Premier League-club wilde Locadia graag inlijven, maar de speler zelf wil niet bevestigen welke club het was. "Ik heb afgesproken met mijn zaakwaarnemer om daar niks over te zeggen en daar houd ik me aan. Hij weet wat goed voor me is."

Onder meer Brighton & Hove Albion, dat ook een bod heeft neergelegd bij PSV, was geïnteresseerd en Locadia zag voetballen in Engeland wel zitten. "Maar ik ben nog altijd gelukkig bij PSV. Ik speel hier al jarenlang en weet wat ik heb. En dat is goed. Twee jaar geleden zou ik er misschien anders op gereageerd hebben", zei hij eerder bij FOX Sports. "Nu niet meer. Het is nu tijd voor een mooi seizoen met PSV en daar heb ik zin in. De rest komt later wel."