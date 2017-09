Barça bevestigt bod op Di María: ‘Wat is er mis met onderhandelen met PSG?’

Ángel Di María was wel degelijk een doelwit van Barcelona, zo verzekert Josep Maria Bartomeu. De voorzitter van de Catalanen zegt in gesprek met Diario Sport dat de aanvaller van Paris Saint-Germain begeerd werd door trainer Ernesto Valverde, maar dat de Franse topclub vlak voor de transferdeadline niet mee wilde werken, omdat het bod van Barça van naar verluidt 45 miljoen euro te laag was.

"Ons bod had het niet verbeterd", verwijst Bartomeu naar de situatie van PSG aangaande Financial Fair Play. "Simpelweg omdat ons aanbod minder is dan dat hij waard is als speler voor PSG. Hoe ik dit weet? Ik weet wat ze voor hem hebben betaald, hoe lang zijn contract nog doorloopt en wat hij waard is. Ons bod was lager dan dat alles bij elkaar."

De relatie tussen de twee grootmachten zou verslechterd zijn nadat Neymar Barcelona verliet voor de Franse topclub, maar Bartomeu ontkent dit. "Wat is er mis met onderhandelen met PSG? De ene club heeft gewoon een andere werkwijze dan de andere club. Bij ons vraagt de coach om een speler, wij gaan informeren en proberen hem te halen. Als ze hem niet willen verkopen, gaan we naar een ander op zoek."

"Waar Valverde om vroeg? Dat Marlon verhuurd moest worden, omdat hij veel aan spelen moest toekomen. Ook wilde hij Gerard Deulofeu terughalen, de terugkeer van Adrián Ortolá als derde doelman, die tevens als eerste doelman van Barcelona B fungeert, de contractverlenging van Carlos Aleña… Onze selectie is sterker dan een jaar geleden", besluit Bartomeu.