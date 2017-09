‘Cristiano Ronaldo is de zwaarste opponent, maar Messi en Neymar zijn beter’

Dani Alves vindt Cristiano Ronaldo de zwaarste tegenstander die hij ooit op het veld is tegengekomen. De Braziliaan, die deze zomer Juventus transfervrij verliet en een tweejarig contract tekende bij Paris Saint-Germain, beweert echter ook dat Lionel Messi en Neymar beter zijn dan de aanvaller van Real Madrid.

De 34-jarige rechtsback heeft jarenlang met de twee aanvallers samengespeeld bij Barcelona en is bij PSG wederom teamgenoot van Neymar. De routinier zegt tegenover FIFA TV dat Ronaldo de moeilijkste opponent is die hij ooit heeft gehad, maar de Braziliaan noemt niet de naam van de Portugees als hem gevraagd wordt wie de beste voetballer aller tijden is. "Ik vind Messi", aldus de rechtervleugelverdediger.

"Omdat ik hem heb zien spelen. Over alle andere grote voetballers wordt er ook nog steeds lovend gepraat, maar ik kan de verhalen niet bevestigen, omdat ik ze niet heb zien spelen", vervolgt de rechtsback, die de Argentijn ook beter vindt dan zijn landgenoot bij PSG. "Ik kies Messi boven Neymar, ze zijn de meest spectaculaire voetballers die ik ooit heb gezien", besluit Alves, die Josep Guardiola als beste trainer kiest en Filipe Luis van Atlético Madrid aanwijst als beste verdediger waar hij tegen heeft gevoetbald.