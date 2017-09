Barcelona ziet vertrek Neymar als ‘mogelijkheid’: ‘Daar ligt onze kracht’

Josep Maria Bartomeu begrijpt nog steeds niet waarom Neymar Barcelona heeft ingeruild voor Paris Saint-Germain. Afgelopen transferwindow werd de ontsnappingsclausule van de Braziliaan van 222 miljoen euro gelicht, waardoor hij naar de Franse topclub kon verkassen, maar de president van de Spaanse grootmacht kan zich niet voorstellen dat Neymar beter gaat presteren in Parijs.

"De zelfkritiek die we kunnen hebben is dat we te veel vertrouwden op Neymar", zegt Bartomeu in gesprek met Mundo Deportivo en Sport. "Hij handelde niet met de juiste fatsoensnormen. Maar ik weet niet waarom hij is vertrokken, hij heeft het niet uitgelegd. Hij was hier omringd met de beste spelers ter wereld en Lionel Messi is zonder enige twijfel de allerbeste."

"Ik had graag gehoord dat hij ging vertrekken, zodat wij op tijd een vervanger konden zoeken", vult Bartomeu aan in gesprek met Diario Sport. "De manier waarop hij vertrok was niet juist. Je kan echter niet alleen maar pessimistisch zijn. We zien het als een mogelijkheid om weer als collectief te voetballen vanuit het middenveld, waar traditioneel de kracht van de club ligt. Laten we stoppen met pessimistisch zijn!"