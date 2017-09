Maradona haalt uit: ‘Hij zit alleen maar in de Argentijnse ploeg door Zanetti’

Argentinië heeft nog drie wedstrijden om directe plaatsing voor het WK af te dwingen. Op dit moment staan de Argentijnen op de vijfde plaats in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep, wat betekent dat het in november een play-off moet spelen tegen Nieuw-Zeeland. Diego Maradona maakt zich zorgen over de Argentijnse ploeg.

“Als ik ze zie spelen, maak ik me zorgen. Ik denk dat er betere spelers zijn dan de spelers die nu opgeroepen worden door Jorge Sampaoli. Door Gonzalo Higuaín niet op te roepen, laat hij een gigantische mogelijkheid liggen. Vooral als je hem vervangt door Mauro Icardi en denkt dat je de nieuwe Gabriel Batistuta ontdekt hebt”, zegt Maradona tegenover DirecTV. Argentinië speelde zaterdag met 0-0 gelijk tegen Uruguay.

Icardi maakte tijdens dat duel niet al teveel indruk. “Hij zit alleen maar in de Argentijnse ploeg door Javier Zanetti’”, vervolgt Pluisje. Zanetti ontmoette bondscoach Sampaoli in juli en sprak met hem over de rol van Icardi in de Argentijnse ploeg. Later sprak Zanetti, tegenwoordig vice-voorzitter van Internazionale, zich ook nog uit over de spits. “Hij verdient een oproep voor Argentinië, hij is een fantastische professional.”

Icardi wordt tegenwoordig vertegenwoordigd door Wanda Nara, tevens zijn vrouw. “Ik sprak ooit met Edgardo Bauza en hij vertelde me dat hij drie keer werd gebeld door Wanda Nara. Hij zei tegen haar: Hoe kom je aan mijn nummer? Bauza was stomverbaasd", besluit Maradona.