‘Er zijn mensen die Gullit willen ontslaan, ik begrijp het probleem niet’

Ruud Gullit was na afloop van Nederland – Bulgarije (3-1) de meest besproken persoon vanwege zijn kleedkamervideo, waarin hij de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd als een ‘fantastic game’ bestempelde. Arno Vermeulen, chef sport van de NOS vond de video zelfs ‘een reden om op te stappen’. Dat vindt Jan Mulder veel te ver gaan. Hij begrijpt alle commotie niet, al vindt de oud-international het wel vreemd dat de assistent-bondscoach het een fantastische wedstrijd vond.

Vlak na het laatste fluitsignaal zocht Gullit de kleedkamer op en filmde hij de Oranje-internationals. "Om dit korte meesterwerkje staat Nederland op zijn kop. Er zijn mensen die Gullit willen ontslaan als assistent-bondscoach", zei Mulder maandagavond bij het Belgische televisieprogramma Extra Time. "Dick Advocaat was ook in alle staten. Ik begrijp het probleem niet.”

Toen Advocaat werd geconfronteerd met de actie van Gullit, reageerde hij verbaasd en zei hij dat er ‘een hartig woordje’ gesproken zou gaan worden. Maandag bood Gullit zijn excuses aan. “Het probleem zit hem wél in wat Gullit zegt: a fantastic game. Terwijl het de allerslechtste wedstrijd was die Nederland ooit gespeeld heeft. Het was onbeschrijflijk slecht. Dat ben ik met Willem van Hanegem eens. Bedoelde Gullit dit sarcastisch? Ik kon het niet anders interpreteren als ironie. Je eigen ploeg uitlachen, lijkt het wel. Totaal onbegrijpelijk."