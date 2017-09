Messi en Iniesta verlengen in Camp Nou: ‘Alleen de handtekening ontbreekt’

Lionel Messi gaat zijn aflopende contract bij Barcelona verlengen. Dat heeft president Josep Bartomeu verzekerd in gesprek met de Spaanse krant Sport. Ook Andrés Iniesta, die eerder deze week door Tuttosport in verband werd gebracht met een vertrek naar Juventus, zal zijn toekomst aan de Catalanen verbinden. Met beide spelers zou al een akkoord zijn bereikt.

Het contract van Messi loopt af in de zomer van 2018 en diverse Spaanse media sloten een vertrek van de Argentijn niet uit. Nadat Neymar deze zomer werd verkocht en Barcelona naast aan aantal transferdoelwitten greep, zou Messi ook willen vertrekken. Die berichten worden door Bartomeu tegengesproken. Hij bevestigt dat de contractverlenging slechts een kwestie van tijd is. “Alleen de handtekening van Messi ontbreekt nog. Wij zijn er rustig onder, want alles is verder al geregeld.”

Ook de 33-jarige Iniestsa, die zijn gehele loopbaan al in Camp Nou speelt, gaat Barcelona niet verlaten. Volgens Bartomeu heeft de club een principeakkoord met de Spaans international over een nieuw contract. De huidige verbintenis van de middenvelder loopt tot medio 2018.