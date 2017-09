Mbappé begrijpt woede Monaco-fans: ‘Jullie kunnen mij haten’

Kylian Mbappé heeft met een statement op Twitter de fans van AS Monaco toegesproken. De achttienjarige spits is niet meer geliefd bij zijn oude club na zijn overstap naar Paris Saint-Germain. De Frans international reageert begripvol op de boze reacties van de supporters, die hem als bankzitter in de laatste thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille (6-1) nog uitfloten.

Na een transferzomer vol geruchten maakte Mbappé op de slotdag van de transfermarkt de overstap naar PSG. De Franse grootmacht huurt hem in eerste instantie een seizoen, om hem vervolgens voor 180 miljoen euro over te nemen. Via sociale media heeft Mbappé gereageerd op de fans van Monaco. “Ik weet dat sommigen van jullie mijn keuze niet begrijpen en ik snap dat jullie boos zijn. Ik begrijp ook dat ik werd uitgefloten, maar er is tijdens de ‘Mbappé-soap’ veel foute informatie verspreid.”

Mbappé, die vorig seizoen zijn definitieve doorbraak kende en met vijftien competitiedoelpunten een groot aandeel had in de behaalde landstitel, zegt nog altijd van Monaco te houden. “Ik ben niet veranderd en mijn waarden en normen zijn hetzelfde: nederigheid, eenvoud en respect. Jullie kunnen boos zijn, mij haten of uitfluiten, jullie kunnen nooit verhinderen dat ik van jullie houd. Dat is de waarheid.”