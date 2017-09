Aanvoerster bedankt tijdelijk voor Leeuwinnen: ‘Het was een dubbele zomer’

Mandy van den Berg stopt voorlopig als international, zo maakt ze via haar agentschap Women’s Sport Agency bekend. De aanvoerster van de Oranje Leeuwinnen heeft naar eigen zeggen een dubbele zomer gehad en wil zich nu richten op haar club Reading. Het is nog onduidelijk hoe lang Van den Berg stopt als international.

“Voor mij persoonlijk is het een erg dubbele zomer geweest. Ik heb genoten van het succes, de fans, genoten van de prestaties die we samen hebben neergezet en de Europese titel die we in eigen land hebben gewonnen”, zegt Van den Berg op de website van Women’s Sport Agency. Ze begon als basisspeler aan het EK in eigen land, maar verdween gedurende het toernooi uit de basiself.

“Ik heb het ook erg zwaar gehad met de persoonlijke onverwachte teleurstelling en de manier waarop dit is gebeurd. Ik heb dit tijdens het toernooi te verwerken gekregen. Die teleurstelling en pijn van toen zit nog diep en dat moet ik eerst een plek geven”, stelt de speelster van Reading. “Mogen spelen voor mijn land is voor mij altijd een eer geweest, maar ik heb nu tijd nodig om dit te verwerken.”