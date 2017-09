‘Seizoen Van Persie mogelijk voorbij na zware knieblessure’

Robin van Persie kan voorlopig niet in actie komen. De aanvaller raakte in het duel met Frankrijk geblesseerd aan de knie en verliet het trainingskamp van het Nederlands elftal. Het Turkse beIN SPORTS meldt nu dat Van Persie de voorste knieband van zijn linkerbeen deels heeft afgescheurd.

Het is onduidelijk hoe de precieze diagnose luidt, maar volgens de televisiezender is het duidelijk dat bondscoach Dick Advocaat en trainer Aykut Koçaman van Fenerbahçe voor de komende tijd in ieder geval een streep kunnen zetten door de naam van de 34-jarige Van Persie. Dat betekent dat hij ook niet te zien zal zijn in de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden in oktober.

De 102-voudig international, 50 doelpunten, viel in het met 4-0 verloren duel met Frankrijk na ruim een uur spelen in voor Vincent Janssen en speelde de wedstrijd uit, maar kwam dus niet ongeschonden uit de strijd. Van Persie speelde dit seizoen tot dusverre vier wedstrijden voor zijn club: twee in de Süper Lig en twee in de Europa League tegen Vardar. Daarin scoorde Van Persie niet.

Van Persie heeft sinds zijn transfer naar Fenerbahçe twaalf blessures opgelopen en bracht daardoor in totaal zestig dagen door in het ziekenhuis. In totaal heeft hij van al die kwetsuren 122 dagen moeten revalideren, zo rekent Sporx uit. De geboren Rotterdammer maakte tot dusverre 40 doelpunten voor Fenerbahçe en daar had hij 91 wedstrijden voor nodig.