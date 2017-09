‘Ik hoop dat Ziyech volgend jaar weggaat, hij moet naar een grote club’

Marokko veegde zaterdagavond Mali van de mat en won met 6-0. Grote man aan de zijde van de Leeuwen van de Atlas was Hakim Ziyech, die twee doelpunten voor zijn rekening nam. Ook René van der Gijp was onder de indruk van de prestaties van de middenvelder, die volgens hem toe is aan een stap hogerop.

“Hij legt een paar ballen binnen, hij bereidt een paar doelpunten voor. Het zag er echt indrukwekkend uit”, zegt Van der Gijp bij Voetbal Inside. Hij hoopt dat Ziyech volgende zomer zal verkassen. “Het is een leuke speler, een goede speler. Ik hoop dat hij volgend jaar weggaat. Hij moet naar een grote club.”

Op de laatste dag van de transferwindow had Ziyech de stap omhoog naar verluidt al kunnen maken. Volgens De Telegraaf had AS Roma 35 miljoen euro over voor Ziyech, maar Ajax zou dit bod zonder twijfelen van tafel geveegd hebben. In een eerder stadium werd de middenvelder ook met onder meer Borussia Dortmund, Napoli en Olympique Marseille in verband gebracht.