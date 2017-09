Aissati wil contract verdienen in Roemenië

Bongani Zungu is in beeld bij Benfica, Sporting Portugal en FC Porto. De middenvelder maakte onlangs nog de overstap van Vitória de Guimarães naar Amiens. (Record)

Roda JC Kerkrade wil zich versterken met Ashton Götz. De Amerikaans-Dutise rechtsback is transfervrij sinds zijn vertrek bij Hamburger SV. (De Limburger)

De middenvelder zit sinds zijn vertrek bij Alanyaspor zonder club en hoopt een contract af te dwingen in Roemenië.