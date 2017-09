‘Ik denk niet dat ploeggenoten dat soort acties van Van Dijk accepteren’

Virgil van Dijk stuurde deze zomer nadrukkelijk aan op een vertrek bij Southampton. De verdediger kreeg echter zijn zin niet en staat momenteel nog altijd onder contract bij the Saints. Volgens Stan Collymore zal het voor de Nederlander lastig worden om terug te keren bij Southampton.

“Net als Alexis Sánchez en Philippe Coutinho kreeg hij zijn gewenste vertrek niet. Van de drie zal het voor Van Dijk het lastigst worden om terug te keren bij zijn club”, schrijft de oud-spits van onder meer Crystal Palace, Liverpool en Aston Villa in zijn column voor de Daily Mirror. “Hij zette foto’s van zichzelf online waarin hij te zien was in een privévliegtuig. Ik denk niet dat ploeggenoten als Steven Davis dat soort acties accepteren.”

“De band is al dusdanig verstoord dat ik Van Dijk op de lange termijn niet terug zie keren bij Southampton”, vervolgt Collymore zijn verhaal. “Het zou geen verrassing zijn als men de komende weken besluit dat Van Dijk in januari mag vertrekken bij Southampton. Soms kan je in het voetbal niks anders dan zo’n beslissing nemen.”