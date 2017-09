‘Van Persie krijgt alsnog gewenste transfer: salaris nog struikelblok’

Clubs in Portugal hebben nog tot 22 september de tijd om spelers te kopen en dat komt Robin van Persie goed uit, want de aanvaller staat in de belangstelling van Benfica. De club uit Lissabon is volgens Radio Renascença bereid om aan de vraagprijs van vier miljoen euro voor de 34-jarige linkspoot te voldoen.

Trainer Rui Vitória heeft na het vertrek van Kostas Mitroglou naar Olympique Marseille behoefte aan een spits, want hij acht Haris Seferovic niet goed genoeg, ziet in Jónas geen typische nummer negen en kan verder enkel beschikken over Raúl Jiménez en huurling Gabriel Gabigol Barbosa. De oefenmeester hoopt derhalve Van Persie naar het Estádio da Luz te halen, zo klinkt het.

Over de transfersom worden de clubs het waarschijnlijk eens, maar het salaris van de recordtopscorer van het Nederlands elftal vormt een struikelblok. Van Persie verdient 4,9 miljoen euro per jaar, maar door variabelen loopt dat bedrag al gauw op tot zo’n zes miljoen en Benfica is niet bereid om zoveel te betalen. Als Van Persie naar de club uit Lissabon wil, dan zal hij dus water bij de wijn moeten doen.

Van Pesie, die ook in verband wordt gebracht met het Mexicaanse Querétaro, leek op de slotdag van de reguliere transferperiode op weg naar Hannover 96. Er zou een persoonlijk akkoord zijn bereikt, maar een of meerdere bestuursleden van de Bundesligist zagen vanwege de leeftijd en het salaris van Van Persie uiteindelijk af van een deal. Van Persies contract bij Fenerbahçe loopt na dit seizoen af.