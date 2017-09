‘Ik dacht dat Messi nooit zou vertrekken bij Barça, maar zie het nu gebeuren'

Er wordt de laatste tijd veel gespeculeerd over de toekomst van Lionel Messi. De Argentijn is in zijn laatste contractjaar bij Barcelona terechtgekomen, waardoor het scenario steeds reëler wordt dat hij transfervrij uit Camp Nou vertrekt. Terry Gibson zou er niet gek van opkijken als dit daadwerkelijk gebeurt.

“Ik dacht altijd dat Messi, net als Andrés Iniesta en Xavi, het grootste deel van zijn serieuze carrière bij Barcelona zou blijven. Jarenlang kon ik me niet voorstellen dat iemand genoeg geld zou hebben om hem weg te lokken bij Barcelona, maar nu heb je Paris Saint-Germain en Manchester City”, zegt de oud-speler van onder meer Tottenham Hotspur en Manchester United tegenover Sky Sports.

“Hij heeft nog één jaar contract en Barcelona wil hem een salaris van 24 miljoen euro per jaar bieden”, vervolgt Gibson. “Als Paris Saint-Germain of Manchester City hem transfervrij op kan pikken, bieden ze hem een veel hoger salaris. Dan hebben we het over honderd, honderdvijftig of tweehonderd miljoen per maand. Ik weet dat hij al dertig is, maar het aantrekken van Messi gaat over prestige.”

“Het is niet alleen marketing, hij maakt ook vijftig doelpunten in vijftig wedstrijden. Het maakt niet uit in welke competitie hij speelt, hij kan het overal laten zien. Als je hem binnenhaalt, pleeg je een coup. Ik dacht dat Messi nooit zou vertrekken bij Barcelona, maar ik zie het nu wel gebeuren”, besluit de Engelsman.