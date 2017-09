PSV’er wacht af: ‘Ik ben een geduldig persoon, maar wel met grenzen’

Dante Rigo maakte tien jaar geleden de overstap van Lierse SK naar PSV en wacht op zijn kans in het eerste elftal. De achttienjarige middenvelder maakt zijn minuten bij de beloften, maar daarvoor is hij logischerwijs niet naar Eindhoven gekomen. De Belg wil trainer Phillip Cocu laten zien wat hij kan, vertelt hij aan ELF Voetbal.

Rigo zegt het vanwege de aanwezigheid van Jorrit Hendrix en eerder Andrés Guardado begrijpelijk te vinden dat hij nog niet in actie is gekomen voor PSV 1, maar zou wel graag sneller het vertrouwen willen krijgen dan Hendrix dat heeft gekregen: “Eerlijk gezegd weet ik niet of ik dat ook zou kunnen, zo lang geduldig blijven. Dat hangt af van de situatie.”

“Ik ben een geduldig persoon, maar wel met grenzen. En als die grens bereikt is durf ik dat ook aan te geven. Zo steek ik in elkaar. Ik kijk bewust niet naar eventuele aankopen van PSV. Als ze een concurrent voor mijn positie halen: prima. Ik richt me op mijn eigen ontwikkeling”, besluit Rigo, die nog niet wist te scoren voor Jong PSV.