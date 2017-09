Alli legt middelvinger uit: ‘Het was een grap tussen hem en mij’

Dele Alli stak maandag tijdens de met 2-1 gewonnen interland tegen Slowakije een middelvinger op en die zou bedoeld zijn geweest voor Clément Turpin, de scheidsrechter van dienst. De aanvallende middenvelder van Engeland en Tottenham Hotspur ontkent dat echter middels een tweet.

“Even om te verduidelijken: het gebaar was een grap tussen mij en mijn goede vriend Kyle Walker. Mijn excuses voor als ik hiermee mensen voor het hoofd heb gestoten”, aldus de 21-jarige Alli. Enkele tabloids schreven dat Alli boos was op Turpin omdat de arbiter een actie van Martin Skrtel jegens Alli onbestraft had gelaten.

Alli zou voor meerdere wedstrijden geschorst kunnen worden, zo klonk het, maar daar lijkt het niet op uit te draaien. Gareth Southgate zei na afloop ook al dat het volgens hem een onderonsje tussen Alli en Walker was: “Ze hebben soms een vreemde manier van communiceren…”, glimlachte de bondscoach.