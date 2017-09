‘Hij is bijzonder: hij kwam met het shirt van Sneijder op de club’

De nationale ploeg van Luxemburg zorgde zondag voor een stunt door Frankrijk op een doelpuntloos gelijkspel (0-0) te houden. Gerson Rodrigues had de winnende zelfs kunnen maken, maar de 22-jarige rechtsbuiten van Telstar schoot elf minuten voor tijd tegen de paal van het Stadium Municipal in Toulouse.

Gerson speelde tot dusverre twee wedstrijden voor Telstar en daarin was hij goed voor één doelpunt. Hij werkt er samen met Mike Snoei en de trainer omschrijft hem als ‘een bijzondere jongen’: “Toen hij tegen Nederland had gespeeld, kwam hij met het Oranje-shirt van Sneijder aan op de club”, aldus de coach in De Telegraaf.

BIZAR! 😱😱 Luxemburg speelt gelijk tegen Équipe de France de Football en is zelfs nog dicht bij de zege, maar Gerson van Telstar (!) schiet tegen de paal! Geplaatst door voetbalzone op zondag 3 september 2017

“Gerson is een jongen met een fantastische uitstraling. Een beetje zoals de jonge Gullit. Die actie van Gerson tegen Frankrijk, waarbij hij de paal trof, was typerend voor hem. Het is een jongen met een geweldige individuele actie, die wel wat basisdingen mist door de bijzondere route die hij heeft gevolgd. Maar daarin kan hij nog groeien”, aldus Snoei.

De in Portugal geboren Gerson speelde voor FC Metz alvorens hij in Luxemburg terechtkwam. Hij speelde voor Swift Hesperane, Union 05 Kayl-Tétange, Racing FC Union Luxemburg en Fola Esch en voor laatstgenoemde club maakte hij 13 doelpunten in 28 wedstrijden. Telstar liet hem deze zomer een éénjarig contract met een optie op een tweede seizoen ondertekenen.