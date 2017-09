Tottenham baalt van Janssen en verbant spits naar tribune

Vincent Janssen wordt bij Tottenham Hotspur naar de tribune verbannen, zo meldt De Telegraaf. De krant schrijft dat de directie er stevig van baalt dat de aanvaller op de laatste transferdag een overstap naar West Bromwich Albion heeft afgeblazen en dat hij daarom geen kans meer krijgt in de hoofdmacht.

Het dagblad meldt dat Janssen onder ‘onmenselijke druk’ is gezet om akkoord te gaan met de transfer naar West Bromwich, vooral omdat voorzitter Daniel Levy winst op hem kon maken. De linkspoot had echter geen trek in een ‘bliksemtransfer’ en werd daarbij gesteund door zijn management. Die beslissing lijkt hij nu echter wel te moeten bekopen met minder tot geen speeltijd, want Tottenham is niet van plan om hen nog te gebruiken.

“Janssen kreeg te horen dat hij moest meewerken aan een transfer, anders zou hij geen kans meer krijgen in de hoofdmacht van Tottenham.. Tottenham zal hem het leven nu zo zuur maken dat hij in de winterstop alsnog zal moeten kiezen voor een transfer om zijn loopbaan te redden”, schrijft De Telegraaf. Dat kan een probleem worden voor het Nederlands elftal daar er in oktober nog interlands gespeeld moeten worden tegen Wit-Rusland en Zweden.

Dick Advocaat lijkt in de 23-jarige Janssen zijn favoriete spits te zien, maar aangezien de linkspoot voorlopig niet in actie zal komen, zal de bondscoach mogelijk andere keuzes moeten maken. Naast West Bromwich toonde ook Brighton & Hove Albion belangstelling, maar die club wilde Janssen enkel huren. De BBC meldde in de nacht van donderdag op vrijdag dat Janssen ook die club had afgezegd.