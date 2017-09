Vertonghen steekt loftrompet over Sánchez: ‘Het betekent meer concurrentie’

Davinson Sánchez ruilde Ajax deze zomer voor minimaal veertig miljoen euro in voor Tottenham Hotspur en de Colombiaan is niet enige speler die deze overstap heeft gemaakt. Christian Eriksen, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen hebben Amsterdam ook achter zich gelaten voor de Premier League-club. Laatstgenoemde speler verwacht veel van de 21-jarige verdediger.

"Ik ken mensen die hem weer kennen en die zijn allemaal heel positief over hem, ze beschouwen hem als een hele goede verdediger", zegt Vertonghen via de officiële kanalen van Tottenham. "Het is altijd goed om nieuwe spelers in de selectie te hebben en we kijken ernaar uit om met hem te trainen en te voetballen. Het betekent meer concurrentie achterin, maar dat is waar voetbal nou eenmaal over gaat."

"Hij komt van Ajax dus natuurlijk hebben we wat gemeen, net als Christian en Toby", vervolgt de dertigjarige Belg, die zich in 2012 aansloot bij the Spurs. "De Premier League is veel fysieker dan de Nederlandse competitie, maar Sánchez lijkt al veel fysiek te hebben. Ik weet zeker dat hij het goed gaat doen hier", besluit de verdediger, die zaterdag afreist naar Goodison Park voor het treffen met Everton.