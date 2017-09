‘Dat veertienjarige ventje van Barcelona moet voor Oranje kiezen’

Xavi Simons wordt gezien als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Barcelona. De veertienjarige zoon van oud-voetballer Regillio Simons kan in de toekomst voor Spanje uitkomen, maar heeft ook nog de mogelijkheid om voor het Nederlands elftal te spelen. Willem van Hanegem hoopt dat Simons voor Oranje gaat kiezen.

“We hebben een hoop spelers met talent. Je moet ze nu al te pakken krijgen voor het Nederlands elftal”, zegt Van Hanegem in Peptalk bij Ziggo Sport. “Dat ventje van veertien (Xavi Simons, red.) zit al vier jaar bij Barcelona. Je moet zorgen dat hij voor Nederland kiest. Dat is het grootste talent dat er is”, aldus de oud-middenvelder over het toptalent van Barça, dat volgens Spaanse media Mino Raiola als nieuwe zaakwaarnemer heeft.

“Dat soort gasten moet je naar je toe trekken”, vervolgt de Kromme zijn verhaal over Simons, die in het verleden in de belangstelling stond van onder meer Chelsea en Real Madrid. In het vraaggesprek geeft Van Hanegem tevens aan dat Oranje weinig kans maakt op deelname aan het WK in Rusland volgend jaar. “Of het einde verhaal is? Ja, natuurlijk. Als jij daar je geld op gaat zetten, kun je het net zo goed aan mij geven. Het is hopen tegen beter weten in.”