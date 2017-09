‘Je baalt als de Oranjeselectie bekend wordt, maar dat blijf ik niet doen’

Het Nederlands elftal verloor donderdag kansloos van Frankrijk (4-0), waarna Oranje zich enigszins revancheerde door te winnen van Bulgarije (3-1). Beide WK-kwalificatiewedstrijden heeft Jens Toornstra als supporter aanschouwd, maar de middenvelder van Feyenoord had graag gezien dat hij onderdeel had uitgemaakt van het team van bondscoach Dick Advocaat.

In Peptalk bij Ziggo Sport gaf Toornstra aan dat hij niet sikkeneurig voor de televisie zat tijdens de duels: “Hoe ik naar Oranje heb gekeken? Als supporter. Ik hoop dat er gewonnen wordt. Het is niet dat ik zit te balen omdat ik er niet bij ben. Of dat gek is? Gisteren (zondag tegen Bulgarije, red.) heb ik er niet van gebaald. Als de selectie bekend wordt, dan baal je wel even. Ik blijf er alleen niet in hangen”, aldus Toornstra.

De 28-jarige spelmaker van de Rotterdammers heeft vier interlands achter zijn naam staan en wil graag dat onder Advocaat dat aantal wordt opgeschroefd. De ex-speler van ADO Den Haag en FC Utrecht is echter niet iemand die uit onvrede een belletje gaat plegen naar de coach voor tekst en uitleg: “Het zit niet echt in me, maar in de voetbalwereld moet je dat wel soms doen. Gelukkig heb ik er de laatste tijd geen reden voor.”

Feyenoord kent een goede seizoenstart, met negen punten uit drie competitiewedstrijden. Ook Toornstra zit goed in zijn vel en hoopt met de regerend landskampioen hoge ogen te gooien in de Champions League, waarin de Rotterdammers Napoli, Manchester City en Shakhtar Donetsk treffen: “Ik ben benieuwd hoe zwaar dat gaat zijn, zeker met zo'n vol programma. Ik heb er gewoon heel erg zin in. Ik ben heel benieuwd hoe het is om daar te staan”, besluit Toornstra.