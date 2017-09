‘Ik weet hoe ik een lul kan zijn, het is een van mijn specialiteiten’

Dimitri Payet ruilde West Ham United deze zomer in voor Olympique Marseille, de club die hem twee jaar geleden voor minimaal vijftien miljoen euro verkocht aan the Hammers. De Fransman was in het begin gelukkig bij de Premier League-club, maar wilde afgelopen winter alweer vertrekken uit Londen. In gesprek met So Foot blikt de aanvaller terug op zijn roerige periode bij West Ham.

De dertigjarige Fransman is lovend over Slaven Bilic, de manager die momenteel onder druk staat bij de Engelse club: “Hij behandelde me als een vader”, aldus Payet. “We spraken iedere dag met elkaar. Hij wist snel hoe ik in elkaar stak. Het is een humeurige vent, hij komt uit Kroatië… Hij kan hard schreeuwen, maar hij is goed in het managen van zijn team.”

Bilic uitte regelmatig openlijk kritiek op de 35-voudig international, maar daar kon Payet wel mee leven: “Ik weet hoe ik een lul kan zijn, het is een van mijn specialiteiten. Het is een klein spelletje. Wanneer ik iedereen op de kast wil jagen, dan doe ik dat. Mijn managers begrijpen dat. Wanneer ik mijn teleurstelling uit, praten ze met me. Het is een manier om me gehoord te voelen.”

Payet gaat ook in op het vertrek bij West Ham: “Er was geldnood en de duurste spelers zouden verkocht worden. Ik ben om meerdere redenen vertrokken, maar de belangrijkste reden is voetbal. De doelstellingen van West Ham waren niet meer hetzelfde als het jaar daarvoor. Ik vreesde voor mijn kansen bij het nationale team. Ik moest gewoon een keuze maken”, besluit Payet.