‘Nu moet Cristiano Ronaldo 1283 goals maken, dan praten we verder’

Cristiano Ronaldo heeft met Portugal de afgelopen dagen twee zeges geboekt, op de Faeröer Eilanden (5-1) en Hongarije (0-1). De aanvaller van Real Madrid was name in die eerste interland op dreef, want hij maakte een hattrick en passeerde daarmee Pelé op de ranglijst van meest scorende internationals.

Ronaldo heeft nu 78 doelpunten gemaakt in 145 wedstrijden in het shirt van Portugal, terwijl Pelé 77 keer het net vond namens Brazilië in 92 optredens. Ronaldo moet alleen nog Ali Daei (109), Ferenc Puskás (84), Kunishige Kamamoto (80) en Godfrey Chitalu (79) voor zich dulden. Pelé genoot van Ronaldo en was met name onder de indruk van de eerste goal van de aanvaller.

“Ik heb de goal gezien, hij was heel speciaal”, aldus Pelé in gesprek met Goal. “Natuurlijk, het zijn verschillende tijden. Maar het mooie aan voetbal blijven de doelpunten. En ik neem van de gelegenheid gebruik om Ronaldo te feliciteren.” Pelé kan het niet laten om Ronaldo uit te dagen en grapt dat de Portugees het totale aantal goals van de Braziliaan moet overtreffen: “Nu moet hij 1283 goals maken, dan praten we verder.”