Krul: ‘Ze hebben toen een fout gemaakt door hem te ontslaan’

Tim Krul speelt al jarenlang bij Newcastle United en de 29-jarige doelman heeft veel meegemaakt bij the Magpies. De Nederlander, die dit seizoen wordt verhuurd aan Brighton & Hove Albion, heeft met veel managers samengewerkt, onder wie Chris Hughton. Krul vindt dat de huidige manager van the Seagulls niet ontslagen had moeten worden bij Newcastle.

In het eerste complete seizoen onder Hughton promoveerde Newcastle naar de Premier League, maar het seizoen daarop werd hij alweer ontslagen. Vlak voor Kerst mocht de Ier zijn biezen pakken en dat vindt Krul, zeven jaar na dato, nog steeds onbegrijpelijk: “Hij zorgde ervoor dat het team voor elkaar door het vuur ging”, aldus Krul tegenover the Argus.

“Toen we in de Premier League kwamen, hadden we een geweldige start. Ze hebben toen een fout gemaakt door hem te ontslaan en ik denk dat Chris dat bewezen heeft door wat hij heeft gepresteerd bij Brighton”, vervolgt de keeper. "Ik kijk ernaar uit om weer deel uit te maken van zijn reis bij Brighton. Hij was zeker een belangrijke spil in de reis van Newcastle.”

Krul, die volgend jaar zomer uit zijn contract loopt bij the Magpies, zegt dat hij een geweldige tijd heeft gehad bij Newcastle: “Ik was graag op een positieve manier vertrokken, maar ik zal altijd positief blijven over Newcastle. Ze hebben me alles gegeven, dus ik zal nooit spijt krijgen van mijn tijd daar. Elf mooie jaren, maar Brighton is eveneens een familieclub”, besluit Krul.