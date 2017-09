‘We hebben weken met Paris SG gewerkt om hem terug te halen’

OGC Nice probeerde afgelopen transferperiode tevergeefs Hatem Ben Arfa terug te halen naar de Franse zuidkust. De aanvallende middenvelder maakte vorig jaar zomer transfervrij de overstap naar Paris Saint-Germain, nadat hij zeventien keer trefzeker was geweest voor Nice in de Ligue 1, maar zijn eerste seizoen in Parijs liep uit op een teleurstelling.

Het perspectief voor dit seizoen lijkt er niet beter op te zijn geworden en daar wilde zijn voormalige werkgever van profiteren. “We hebben enkele weken met PSG gewerkt om Ben Arfa vast te leggen. Het was de deal die we wilden voltooien, ook de trainer wilde dat”, vertelt voorzitter Jean Pierre Rivère aan Canal Football Club. “We slaagden er bijna in om Hatem terug te halen en toen waren er een aantal gebeurtenissen die ik begrijp en respecteer, en toen was er de beslissing van Hatem.”

“Ik begrijp zijn beslissing, hij heeft het mij uitgelegd, om in Parijs te blijven. Als Hatem op een dag terug zal keren naar Nice, zullen we hem met open armen ontvangen.” De vijftienvoudig Frans international speelde dit seizoen nog geen minuut voor de huidige koploper. Zijn contract in de Franse hoofdstad loopt nog één jaar door.