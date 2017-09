Schitterende vrije trap van Eriksen vormt hoogtepunt bij Deense zege

Denemarken is bijna zeker van deelname aan het WK in Rusland. Het team van Age Hareide boekte maandagavond een 1-4 overwinning op Armenië en gaat nu met zestien punten aan kop in Groep E. Polen heeft evenveel punten, maar heeft een duel minder gespeeld. Montenegro staat op zestien punten in zeven speelronden.

Met onder anderen Andreas Bjelland, Christian Eriksen en Nicolai Jörgensen in de basis liep Denemarken al gauw achter de feiten aan in Yerevan. Ruslan Koryan van SKA Khabarovsk ontving de bal van Kamo Hovhannisyan en liet doelman Kasper Schmeichel met een voortreffelijk schot kansloos. Armenië ging in een stunt geloven, maar Denemarken boog de achterstand nog voor rust om.

Thomas Delaney kopte raak na een voorzet van Henrik Dalsgaard en Eriksen schilderde een vrije trap op prachtige wijze in de bovenhoek: 1-2. De 1-3 en 1-4 kwamen op naam van opnieuw Delaney, die zijn hattrick completeerde. Hij verraste Grigor Meliksetyan met een afstandsschot en liet de doelman in blessuretijd opnieuw kansloos. Bij de Denen kwamen Lasse Schöne en Viktor Fischer als invallers in het veld; Kasper Dolberg bleef op de bank zitten.