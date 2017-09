Arda zet streep door transfer: ‘Ik ben gelukkig bij Barcelona’

Arda Turan heeft geen enkele intentie om Barcelona te verlaten. De Turkse aanvallende middenvelder leek op weg naar Galatasaray, dat naar verluidt al een akkoord had bereikt met de Catalanen, maar na uitspraken van de speler lijkt een overgang verder weg dan ooit.

De dertigjarige Turks international verruilde twee jaar geleden Atlético Madrid voor 34 miljoen euro voor Barcelona, waar hij vanwege het transferverbod van de club een half jaar moest wachten op zijn debuut. In de afgelopen twee seizoenen slaagde hij er niet in om een vaste basisplaats te bemachtigen, wat de geruchten over een vertrek deden opwellen.

Dit seizoen kwam Turan nog niet in actie voor de ploeg en Galatasaray zou willen profiteren van zijn schijnbaar uitzichtloze positie en het jeugdproduct van de club terug willen halen naar Istanbul. “Ik ben gelukkig bij Barcelona”, vertelt Turan in gesprek met Beyaz Futbol. “Ik heb nog een contract voor drie jaar en ik ga blijven.”