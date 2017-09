‘Ik zou een bod van meer dan honderd miljoen aanvaard hebben’

Als het aan voormalig Liverpool-middenvelder Graeme Souness had gelegen, had zijn oud-club afgelopen transferperiode afscheid genomen van Philippe Coutinho. De Braziliaanse spelmaker diende een transferverzoek in bij the Reds en had zijn zinnen gezet op een overgang naar Barcelona, maar beide clubs kwamen niet tot een akkoord.

“Wat voor soort Coutinho gaat Jürgen Klopp terugkrijgen?”, vraagt Souness zich af in The Times. “Er zullen een aantal spelers in de kleedkamer zijn die niet erg blij zijn met hem en iedereen zal het goed in de gaten houden.”

“Zal hij nog steeds dezelfde toegewijde Coutinho zijn van de afgelopen seizoenen? Alleen hij kan daar antwoord op geven. Ik zou een bod van meer dan honderd miljoen pond op hem aanvaard hebben.” Coutinho kwam dit seizoen vanwege een blessure nog niet in actie, maar wel was hij actief voor de Braziliaanse ploeg. In de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ecuador was hij trefzeker.