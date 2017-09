Hasselbaink keert terug als manager: ‘Hij is een inspirerende leider’

Jimmy Floyd Hasselbaink is de nieuwe manager van Northampton Town. De nummer voorlaatst van de League One nam donderdag afscheid van Justin Edinburgh en heeft de 45-jarige Hasselbaink nu voor drie seizoenen vastgelegd.

De oud-aanvaller van onder meer Atlético Madrid en Chelsea stond eerder voor de groep bij Queens Park Rangers, Burton Albion en Royal Antwerp en was daarvoor assistent-trainer bij Nottingham Forest. Hij pakte als coach tot dusverre één prijs, want in het seizoen 2014/15 werd hij met Burton kampioen van de League Two.

“We waren in gesprek met twee kandidaten en Jimmy werd uiteindelijk onze eerste keus. We zijn blij dat we van zijn diensten gebruik kunnen maken”, zegt voorzitter Kelvin Thomas van Northampton. “Hij is een inspirerende leider, iemand die eerder op dit niveau succes heeft gekend. Wij denken dat hij hier heel goed past.” Hasselbaink wordt dinsdag officieel gepresenteerd bij the Cobblers.