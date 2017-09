Griezmann geniet stiekem: ‘We hadden elf strijders tegenover ons staan’

Antoine Griezmann genoot zondagavond stiekem toch wel van Luxemburg, dat Frankrijk op 0-0 hield in de onderlinge WK-kwalificatiewedstrijd. Maar liefst 34 keer namen de Fransen het vijandelijke doel onder vuur, maar ze slaagden er niet in om Jonathan Joubert te passeren; zo raakte de aanvaller van Atlético Madrid de lat.

“Twee wedstrijden in drie dagen, dat was moeilijk. In het bijzonder voor mij, omdat ik geschorst was tijdens mijn laatste clubwedstrijd”, aldus Griezmann tegen Canal+. “We hadden elf strijders tegenover ons staan. Ik vond dat mooi om te zien, omdat het mij een beetje aan mijn club deed denken.”

Griezmanns landgenoot Hugo Lloris was vanzelfsprekend niet tevreden over de puntendeling. “Na de zege op Nederland stonden we eerste met een voorsprong van drie punten, hier hebben we twee punten verloren. Het enige dat ons positief houdt is dat we in een betere positie zitten, dan we zaten. Maar het is waar dat dit een zeer teleurstellende avond is. We moeten rustig blijven, er zijn nog twee wedstrijden te spelen, waaronder een moeilijke uitwedstrijd tegen Bulgarije.”