De Jong: ‘Dat is heel apart, als je als club wel zulke biedingen doet’

Luuk de Jong leek afgelopen week hard op weg naar Girondins de Bordeaux, totdat een grootaandeelhouder van de club de stekker uit een overgang trok. De spits van PSV weet nog altijd niet precies waarom de transfer afketste. "De clubs kwamen steeds dichter bij elkaar. En volgens mij heeft PSV het bod op een gegeven moment geaccepteerd", legt De Jong uit.

Vervolgens was het 'opeens heel stil van de kant van Bordeaux', blikt de aanvaller terug in gesprek met PSV TV. "Dan krijg je te horen dat een grootaandeelhouder van Bordeaux, waar ze het naar terug moeten koppelen vanwege de financiën, in een keer de stekker eruit had getrokken. Hij zei dat het financieel niet haalbaar was voor ze. Dat is denk ik heel apart als je als club wel zo ver gaat om dat soort biedingen te doen."

De 27-jarige aanvaller spreekt tegen dat de trainer van Bordeaux, Jocelyn Gourvennec, twijfelde aan zijn kwaliteiten. "Nee, dat is volgens mij niet het geval geweest. Het lijkt me sterk dat je dan een speler gaat bellen, dat je er gecharmeerd van bent en dat je hem graag wil halen. Nee, dat was het niet. Het was een grootaandeelhouder.”

Met de verkoop van De Jong wilde PSV de komst van Douglas Santos van Hamburger SV bekostigen, maar doordat zijn vertrek uitbleef, was ook de Braziliaanse linksback niet haalbaar. De twaalfvoudig international staat nog tot de zomer van 2020 onder contract in Eindhoven.