KNVB-vijftal officieel aangesteld: ‘We gaan het vertrouwen niet beschamen’

De nieuwe raad van commissarissen van de KNVB is officieel benoemd, zo maakt de KNVB bekend. De algemene ledenvergadering betaald voetbal heeft maandag goedkeuring gegeven aan de benoeming van Jan Smit (voorzitter), Elsemieke Havenga-Hillen, Han Berger, Niek Jan van Kesteren en Erik Mulder.

Jean Paul Decossaux, interim-directeur betaald voetbal, is verheugd met de benoeming van het vijftal. "Wij zijn blij met dit nieuwe team. Een mooie combinatie van expertise en ervaring waarmee we samen een stevige stap op weg naar een vernieuwde en stabiele KNVB kunnen gaan zetten. Mijn collega's en ik kijken uit naar de samenwerking."

Een van de eerste taken van de nieuwe rvc is het aanstellen van een nieuwe directeur betaald voetbal. Eric Gudde is voor die positie voorgedragen en wordt mogelijk eind deze maand officieel benoemd. Smit heeft zin in zijn nieuwe functie. "We zullen het vertrouwen in ons niet beschamen, alle noodzakelijke expertise is in de rvc aanwezig om een goede toezichthouder op het betaald voetbal te zijn", zegt hij.