Raiola: ‘We zijn geen vijanden, maar ooit maak ik een cartoon over hem’

Mino Raiola is niet onder de indruk van de kritiek van Aurelio De Laurentiis aan zijn adres. De zaakwaarnemer, die Lorenzo Insigne (nog) niet tot zijn clièntele kan rekenen, suggereerde onlangs dat een overstap naar Barcelona goed zou zijn voor de aanvaller. Daar reageerde De Laurentiis boos op: "Als hij van plan is om Insigne naar Barcelona te brengen... Over mijn lijk".

"Raiola is een soort van amusante cartoon. Hij is erg overtuigend en we kunnen goed met elkaar opschieten", zei De Laurentiis vorige week bij Mediaset en Sky Italia. "Ik herinner me die keer toen hij Marek Hamsik probeerde weg te halen, maar daar niet in slaagde. Integendeel, Hamsik is tien jaar later nog steeds bij de club. Nu wil hij Insigne wegbrengen. We gaan het zien of het hem lukt, maar ik betwijfel het." Maandag reageert Raiola in gesprek met Radio CRC op de uitspraken van de flamboyante preses.

"Zoals gebruikelijk haalt De Laurentiis weer dingen door elkaar", countert de vermaarde belangenbehartiger. "Ooit maak ik een cartoon over hém, zodat hij begrijpt hoe dingen in elkaar steken. Hij zegt dat ik Hamsik probeerde weg te halen bij Napoli, maar ik wilde hem toen juist een nieuw contract laten tekenen. We zien de zaken anders en soms drukt hij zich vreemd uit, dat weet zelfs het team. Maar we zijn geen vijanden."

De uitspraken van De Laurentiis zijn bovendien onrealistisch, zo vindt Raiola. "Hij roept dat Insigne 'over zijn lijk' vertrekt, maar misschien vergeet hij dat Insigne over vier jaar gewoon kan vertrekken als zijn contract afloopt. Wat kan hij daartegen doen? Hamsik wil zijn hele leven bij Napoli blijven, maar anderen hebben die wens misschien niet. Ieders wens moet gerespecteerd worden", concludeert de Nederlandse Italiaan.