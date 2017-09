Janssen kan Europees voetbal vergeten bij Tottenham Hotspur

Vincent Janssen komt dit seizoen niet uit in de Champions League. De Nederlandse spits is niet ingeschreven door zijn werkgever Tottenham Hotspur. Ook Erik Lamela, die vanwege een heupblessure niet eerder dan in november weer in actie kan komen, ontbreekt op de spelerslijst van manager Mauricio Pochettino.

De spits van het Nederlands elftal kende een zeer teleurstellend debuutjaar bij the Spurs. In 27 Premier League-wedstrijden, waarvan 7 als basisspeler, scoorde hij slechts 2 keer. Dit seizoen viel hij in de eerste drie competitiewedstrijden slechts één keer in, tegen Chelsea (1-2 nederlaag) mocht hij een minuut voor tijd nog meespelen.

De vijftienvoudig international zag op de laatste dag van de transfermarkt met de komst van Fernando Llorente van Swansea City zijn kans op speeltijd nog verder afnemen. De Spanjaard is wel opgenomen in de selectie voor de Champions League, net als de van Ajax overgekomen Davinson Sanchez en andere aankopen Serge Aurier, Juan Foyth en Paulo Gazzaniga.

De ploeg van manager Pochettino wacht een loodzware opgave om de groepsfase te overleven. Tottenham treft titelhouder Real Madrid, het Borussia Dortmund van Peter Bosz en de Cypriotische kampioen APOEL FC.