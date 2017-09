Chelsea neemt stakende Diego Costa niet op in Champions League-groep

Antonio Conte heeft Diego Costa dit seizoen niet nodig in de Champions League. De Spaanse aanvaller is niet ingeschreven voor het miljardenbal door Chelsea. Diego Costa hoopte afgelopen transferperiode te kunnen vertrekken uit Londen, maar slaagde daar niet in en lijkt geen intentie te hebben om nog voor Chelsea te spelen.

De 28-jarige spits verblijft momenteel in zijn geboorteland Brazilië en weigert terug te keren naar Stamford Bridge. Nadat hij van Conte per sms te horen kreeg dat er dit seizoen geen plek voor hem was, besloot Diego Costa in staking te gaan en dat duurt nog altijd voort. Met zijn actie hoopte hij een terugkeer naar Atlético Madrid af te dwingen, maar nu de transferdeadline inmiddels ruimschoots verstreken is, is hij nog altijd contractspeler van the Blues.

Chelsea hoopte zich op de laatste dag dat de transfermarkt was nog te versterken met Everton-middenvelder Ross Barkley en Swansea City-aanvaller Fernando Llorente. Echter, Barkley besloot af te zien van een transfer en de Spaanse aanvaller verkoos een overstap naar Tottenham Hotspur. Vanwege het gebrek aan aanvallende opties besloot Conte Diego Costa wel in te schrijven voor de Premier League, maar in Europees verband heeft hij hem nu niet nodig. De Londenaren spelen op 12 september de eerste groepswedstrijd in de Champions League, thuis tegen Qarabag.