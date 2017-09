Van Bronckhorst laat recente debutant buiten Champions League-selectie

De UEFA heeft bekendgemaakt met welke selectie Feyenoord de groepsfase van de Champions League ingaat. Giovanni van Bronckhorst heeft 29 spelers geselecteerd, van wie 21 op de A-lijst staan. De overige spelers staan op de B-lijst, die spelers herbergt die in 1996 of later zijn geboren. Aan die lijst kan nog een ongelimiteerd aantal spelers worden toegevoegd.

Bij de A-lijst kunnen alleen na de groepsfase wijzigingen worden gedaan. Van Bronckhorst kiest in zijn selectie voor de bekende namen. Op de B-lijst staan Justin Bijlow, Ramon ten Hove, Bart Nieuwkoop, Mats Knoester, Tyrell Malacia, Lutsharel Geertruida, Jordy Wehrmann en Dylan Vente. Cheick Touré, die ruim een week geleden debuteerde in de wedstrijd tegen Willem II (5-0), maakt geen deel uit van de selectie. Feyenoord begint volgende week woensdag met een thuiswedstrijd tegen Manchester City.

Twee weken later, op dinsdag 26 september, gaat Feyenoord op bezoek bij Napoli. Daarna volgt een dubbele confrontatie met Shakhtar Donetsk: op dinsdag 17 oktober thuis en op woensdag 1 november uit. Het bezoek aan Manchester City vindt plaats in speelronde vijf op dinsdag 21 november. De laatste groepswedstrijd op woensdag 6 december in De Kuip wordt gespeeld tegen Napoli. Onlangs maakte Feyenoord bekend dat alle passe-partouts voor de groepsfase zijn verkocht, wat betekent dat er minstens zo'n 31.000 supporters bij thuisduels zijn.