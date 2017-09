Raiola countert: ‘Ik wacht op excuses van fans en journalisten’

Lang leek het erop dat Gianluigi Donnarumma AC Milan afgelopen zomer ging verlaten, nadat hij weigerde een nieuw contract te tekenen bij de club. Fans keerden zich tegen de doelman en later verraste hij vriend en vijand door toch een nieuwe verbintenis te tekenen. Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola wacht nu op excuses van de Milanese aanhang.

"We zijn blij dat Donnarumma het verlangen heeft om te blijven”, vertelde de Nederlandse Italiaan in gesprek met Radio CRC. “Ik wacht op excuses van fans en journalisten. Het is makkelijk om over anderen te praten. We hebben nooit om de aanvoerdersband gevraagd, het is ons aangeboden. We zijn het enige land waar fans denken dat ze de clubs runnen, dat is in het buitenland niet aan de orde. We moeten ons ontdoen van deze cultuur van angst voor de fans.”

De 49-jarige zaakwaarnemer zag zaterdag Italië kansloos van Spanje verliezen in de onderlinge WK-kwalificatiewedstrijd. Raiola denkt niet dat Italië minder 'winnaars' heeft dan Spanje. “Maar als je volleybal tegen hen speelt, dan is het normaal dat je niks kunt doen. Als je na twintig minuten Isco en Marco Asensio in het Italiaanse team zet, zijn Lorenzo Insigne en Marco Verratti helemaal niet ondergeschikt aan hen. De fout was vanuit het tactisch oogpunt.”

“We hebben het over een bondscoach (Giampiero Ventura, red.) die zegt dat hij op dit pad door wil gaan, die het niet uitmaakt dat alles fout gaat. Waar hebben we het over? We moeten het moderne voetbal van Spanje en Duitsland spelen", adviseert Raiola. "Maar praat niet over de individuele kwaliteiten, want als je kijkt naar de spelers zitten we op hetzelfde niveau.”